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Суд в Киеве отклонил иск о запрете спикеру Рады подписывать закон об украинском языке

Суд в Киеве отклонил иск о запрете спикеру Рады подписывать закон об украинском языке
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Окружной административный суд Киева дал "зеленый свет" подписанию закона об украинском языке, отказав в удовлетворении иска к председателю Верховной рады Андрею Парубию о запрете подписывать соответствующий документ.

Иск был подан от общественной организации "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной". Его возглавляет Елена Бережная, мать Бережной, которая была депутатом Рады и погибла в ДТП в Хорватии 5 августа 2017 года.

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Суд считает, что заявитель не доказал очевидной противоправности действий спикера парламента.

Парубий назвал иск "попыткой пророссийского реванша".

"При любых условиях на следующей неделе закон будет подписан и вступит в силу", - подчеркнул спикер Рады.

25 апреля Верховная рада приняла в целом проект закона об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни.

Украина Верховная рада Андрей Парубий

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