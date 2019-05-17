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В ЕС разработали механизм введения санкций за кибератаки

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Евросоюзе учредили специальный механизм, позволяющий вводить санкции в ответ на масштабные кибератаки. Об этом сообщается в опубликованном в пятницу заявлении Совета ЕС.

"17 мая 2019 года Совет учредил механизм, который позволяет ЕС вводить прицельные ограничительные меры, чтобы предотвращать и отвечать на кибератаки, представляющие внешнюю угрозу для ЕС или его стран-членов", - говорится в документе.

В частности, в нем поясняется, что речь может идти о хакерских атаках "на третьи страны или на международные организации".

В Совете ЕС подчеркивают, что под санкции могут подпадать кибератаки, "оказывающие существенное воздействие" на ЕС.

Санкции коснутся кибератак, проведенных из стран за пределами ЕС или же с использованием инфраструктуры, размещенной за пределами ЕС, а также при помощи лиц или организаций, работающих за пределами ЕС.

Санкции могут коснуться не только реализованных кибератак, но и попыток совершить их, отмечает Совет ЕС.

ЕС сможет вводить санкции в отношении лиц, ответственных за кибератаки или попытку совершить их, например, против тех, кто их спонсировал или оказывал техническую поддержку.

Ограничительные меры включают в себя запрет на поездки в ЕС, а также заморозку средств подсанкционных лиц в ЕС.

В ЕС в период с 23 по 26 мая пройдут выборы в Европарламент. В ЕС неоднократно высказывали опасения по поводу возможного вмешательства в выборы, в том числе европейских политиков беспокоят возможные кибератаки.

ЕС

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