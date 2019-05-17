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Найден мертвым венесуэльский генерал, связанный с разведкой страны

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Генерал венесуэльских вооруженных сил Хесус Эрнандес, которого считают близким бывшему руководителю венесуэльской разведки Мануэлю Фигере, обнаружен мертвым в одной из гостиниц, сообщает в пятницу El Nacional.

"Его тело обнаружено 15 мая в комнате гостиницы, расположенной на Панамериканском шоссе между Каракасом и городом Текес (венесуэльский штат Миранда)", - рассказал газете собеседник, не уточнив каких-либо деталей. Он лишь добавил, что прокуратура начала расследование.

Между тем, по мнению Фигеры, которое публикует венесуэльское издание Universal, Эрнандес был убит, поскольку располагал чувствительной информацией, касающейся коррупции в разведке.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро уволил Фигеру с поста руководителя разведки после неудавшейся попытки переворота, которая была предпринята в Венесуэле 30 апреля. Фигеру называют одним из организаторов этой попытки.

Трагическое происшествие случилось на фоне сообщений о попытках подкупа высокопоставленных венесуэльских военных и призывов лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо к военным отказаться от поддержки президента страны Мадуро.

Венесуэла

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