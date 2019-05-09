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Спецслужбы Венесуэлы задержали вице-спикера Национальной ассамблеи

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN) задержали первого вице-спикера Национальной ассамблеи Эдгара Самбрано, сообщил контролируемый сторонниками Хуана Гуайдо парламент в твиттере.

"Вооруженные сотрудники Боливарианской службы национальной разведки окружили автомобиль, в котором находился первый вице-спикер Национальной ассамблеи", - говорится в сообщении.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо допускает возможность похищения вице-спикера спецслужбами страны.

8 мая стало известно, что власти Венесуэлы привлекут к ответственности семерых представителей законодательной власти, которые на прошлой неделе поддержали неудавшийся военный переворот, организованный лидером оппозиции Хуаном Гуайдо. Ранее они решили лишить депутатской неприкосновенности участников переворота.

Венесуэла

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