Спецслужбы Венесуэлы задержали вице-спикера Национальной ассамблеи
Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN) задержали первого вице-спикера Национальной ассамблеи Эдгара Самбрано, сообщил контролируемый сторонниками Хуана Гуайдо парламент в твиттере.
"Вооруженные сотрудники Боливарианской службы национальной разведки окружили автомобиль, в котором находился первый вице-спикер Национальной ассамблеи", - говорится в сообщении.
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо допускает возможность похищения вице-спикера спецслужбами страны.
8 мая стало известно, что власти Венесуэлы привлекут к ответственности семерых представителей законодательной власти, которые на прошлой неделе поддержали неудавшийся военный переворот, организованный лидером оппозиции Хуаном Гуайдо. Ранее они решили лишить депутатской неприкосновенности участников переворота.