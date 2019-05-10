Поиск
Важно
Умер Сергей Доренко

США потребовали освободить вице-спикера венесуэльского парламента

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео потребовал от властей Венесуэлы незамедлительно освободить задержанного ранее вице-спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгара Самбрано.

"Необоснованный арест вчера вечером первого вице-спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгара Замбрано является неприемлемым и незаконным актом, который является еще одним отражением репрессий бывшего режима (Николаса - ИФ) Мадуро", - говорится в распространенном госдепартаментом заявлении дипломата.

Он отметил, что "это - нападение на независимость демократически избранной законодательной власти страны, оно является частью продолжающихся попыток режима Мадуро подавить инакомыслие и свободные дебаты в Венесуэле", а также свидетельством "незаинтересованности власти в решении проблем народа Венесуэлы конституционным путем".

Как сообщил накануне лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, Эдгар Самбрано был задержан в Каракасе накануне.

"Диктатура похитила вице-председателя Национальной ассамблеи руками своей политической полиции", - написал Гуайдо в твиттере.

По данным телеканала BBC, задержание Эдгара Самбрано провели сотрудники Sebin - Боливарианской службы национальной разведки, они доставили его в одну из тюрем Каракаса.

Эдгара Самбрано называют одним из основных организаторов попытки переворота, произошедшей неделю назад в Венесуэле.

"Один из главных участников заговора для переворота был задержан. Им придется расплатиться судом за провалившуюся попытку переворота", - сказал глава конституционной ассамблеи Диосадо Кабельо.

Ранее Верховный суд Венесуэлы распорядился привлечь к ответственности семерых представителей законодательной власти страны, поддержавших неудавшийся переворот, включая Эдгара Самбрано.

Венесуэла США

Новости по теме

Новости

Пентагон и Сеул согласились в оценке испытаний ракет КНДР

Помпео пригрозил Ирану решительным ответом на ущемление интересов США

Лидер арт-группы "Война" Воротников объявлен в розыск в Австрии

Трамп решил выдвинуть Шанахана на пост главы Пентагона

Трамп решил выдвинуть Шанахана на пост главы Пентагона

Макрон продолжит настаивать на сохранении соглашения по ядерной программе Ирана

Что произошло за день: четверг, 9 мая

Переворот в Венесуэле

Трамп разочаровался в агрессивной политике своей администрации по Венесуэле

Трамп разочаровался в агрессивной политике своей администрации по Венесуэле

В США экс-сотрудник АНБ арестован за передачу секретной информации журналисту

В Южной Корее отметили, что пуск ракет КНДР осложнил диалог Пхеньяна и Сеула

Украинская полиция составила 13 протоколов за георгиевские ленты в День Победы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');