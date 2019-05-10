США потребовали освободить вице-спикера венесуэльского парламента

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео потребовал от властей Венесуэлы незамедлительно освободить задержанного ранее вице-спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгара Самбрано.

"Необоснованный арест вчера вечером первого вице-спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгара Замбрано является неприемлемым и незаконным актом, который является еще одним отражением репрессий бывшего режима (Николаса - ИФ) Мадуро", - говорится в распространенном госдепартаментом заявлении дипломата.

Он отметил, что "это - нападение на независимость демократически избранной законодательной власти страны, оно является частью продолжающихся попыток режима Мадуро подавить инакомыслие и свободные дебаты в Венесуэле", а также свидетельством "незаинтересованности власти в решении проблем народа Венесуэлы конституционным путем".

Как сообщил накануне лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, Эдгар Самбрано был задержан в Каракасе накануне.

"Диктатура похитила вице-председателя Национальной ассамблеи руками своей политической полиции", - написал Гуайдо в твиттере.

По данным телеканала BBC, задержание Эдгара Самбрано провели сотрудники Sebin - Боливарианской службы национальной разведки, они доставили его в одну из тюрем Каракаса.

Эдгара Самбрано называют одним из основных организаторов попытки переворота, произошедшей неделю назад в Венесуэле.

"Один из главных участников заговора для переворота был задержан. Им придется расплатиться судом за провалившуюся попытку переворота", - сказал глава конституционной ассамблеи Диосадо Кабельо.

Ранее Верховный суд Венесуэлы распорядился привлечь к ответственности семерых представителей законодательной власти страны, поддержавших неудавшийся переворот, включая Эдгара Самбрано.