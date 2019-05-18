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Spiegel опубликовал видео, где вице-канцлеру Австрии предлагают русские деньги

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В распоряжение немецкой газеты Süddeutsche Zeitung и журнала Spiegel попала видеозапись, на которой вице-канцлер Австрии, лидер ультраправой Австрийской партии свободы FPO Хайнц-Кристиан Штрахе перед парламентскими выборами в 2017 году ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

На записи задокументировано, как Штрахе предлагали деньги. Записи были сделаны тайно на вилле на Ибице, деньги предлагала подставная фигура - якобы богатая русская по имени Алёна Макарова.

Видео фиксирует переговоры Штрахе с "Макаровой" и ее неизвестным сопровождающим. Журналисты проанализировали запись, на ней политик дает женщине, которая выдает себя за богатую россиянку, надежду на получение сделок с австрийским правительством в случае, если она поможет ему на выборах.

Кроме "Макаровой" и Штрахе на вилле присутствовал Йоханн Гуденус, доверенное лицо австрийского политика, который сейчас является председателем фракции партии в Национальном совете. Запись была сделана за несколько месяцев до выборов.

По информации изданий, женщина якобы хотела приобрести крупную долю в австрийской газете Kronen-Zeitung и через публикации в этой газете поддерживать FPO на выборах.

"Предполагаемая россиянка, с которой Штрахе и Гуденус встречались на Ибице, довольно четко дает понять, что хочет ответных услуг. И эти ответные услуги обсуждаются в течение нескольких часов, обсуждаются несколько опций. Одна из важнейших и самых взрывоопасных опций - предполагается, что у одного из крупнейших строительных предприятий Европы, Strabag, он заберет государственные заказы, взамен эти заказы должна была бы получить фирма, которую создаст россиянка", - рассказывает репортер Süddeutsche Zeitung Фредерик Обермайер.

Женщина, с которой говорил Штрахе, по оценкам изданий, была подставной фигурой, и через нее австрийским политикам было сказано, что они могут рассчитывать на несколько миллионов евро сомнительных инвестиций из России, "российских денег неясного происхождения".

Австрия Хайнц-Кристиан Штрахе

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