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Прокуратура Австрии проверит запись разговора вице-канцлера с россиянкой

Прокуратура Австрии проверит запись разговора вице-канцлера с россиянкой
Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе
Фото: epa/vostovk-photo

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура Австрии намерена проверить информацию о разговоре вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе с якобы россиянкой Аленой Макаровой о предоставлении от нее финансовой помощи после получения у Spiegel всю видеозапись, сообщает издание Kurier.

"Верховной прокуратуре уже поручили провести проверку", - заявил генсекретарь министерства юстиции Кристиан Пильначек.

В то же время он отметил, что "на данный момент имеются только вырезки из видеозаписи", по которым невозможно оценить контекст. По его словам, теперь необходимо понять, имелись ли в разговоре "конкретные указания на уголовно наказуемое поведение".

Разъяснений также потребовала счетная палата Австрии, заявил ее представитель Кристиан Нойвирт в твиттере.

Нынешнего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе подозревают в том, что он в 2017 году на Ибице контактировал с российским предпринимателем Аленой Макаровой и обсуждал с ней возможности помощи с ее стороны на парламентских выборах в обмен на выгодный контракт, сообщает издание Spiegel.

В частности, россиянке за ее финансовую помощь на выборах предлагались выгодные условия для приобретения одного из влиятельных австрийских изданий - Kronen Zeitung.

Информация стала достоянием гласности после того, как частично видеозапись с беседой была обнародована Spiegel. Кто является автором видео, не сообщается.

В момент встречи австриец, который является лидером Австрийской партии свободы (АПС), еще не был вице-канцлером. Встреча была организована, предположительно, одним из помощников Штрахе, владеющим русским языком.

Оппозиционные партии считают, что в связи с фактом контактов лидера АПС с иностранным представителем и его возможным влиянием на выборы необходимы перевыборы в парламент.

Австрия РФ

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