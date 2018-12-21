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МИД РФ снова обвинил США во вмешательстве в дела Македонии

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - МИД РФ отверг утверждения первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана о вмешательстве России во внутренние дела Македонии и заявил, что эти высказывания призваны оправдать вмешательство Вашингтона во внутренние дела этой балканской страны.

"Бездоказательной антироссийской риторикой Вашингтон старается оправдать свое беспардонное вмешательство во внутренние дела Республики Македонии, легитимизовать ущербное Преспанское соглашение и втянуть еще одну страну Балканского региона в НАТО вопреки воле ее граждан, как это имело место с Черногорией в 2017 году", - говорится в комментарии МИД РФ, распространенном в пятницу.

В комментарии говорится, что Салливан в ходе своего визита в Скопье 18 декабря заявил, что Россия противодействует вступлению македонского государства в НАТО и пытается сорвать реализацию Преспанского соглашения "вопреки ясной воле македонских граждан".

Между тем, отмечает МИД РФ, ""ясную волю македонских граждан" продемонстрировал провальный исход референдума в балканской республике 30 сентября с.г., по итогам которого большинство населения отвергло навязываемое США и их союзниками втягивание Скопье в евроатлантические структуры в обмен на перекройку государственного наименования страны и отказ от ее национальных интересов".

"Во-вторых, насчет российского вмешательства общеизвестно, что именно посол США находился в здании Собрания Республики Македонии в ходе одиозного голосования 19 октября с.г" для обеспечения необходимых результатов которого использовались грязные манипуляции, подкуп и шантаж депутатов, ставшие достоянием широкой общественности", - говорится в комментарии.

В нем также отмечается, что "не российские, а визитеры из США ЕС, и стран НАТО практически на ежедневной основе сменяли друг друга на политических подмостках Скопье лишь бы протолкнуть пакет конституционных поправок".

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Теги: Македония, США

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