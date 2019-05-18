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Что случилось этой ночью: суббота, 18 мая

Расшифрованные самописцы Superjet, русские деньги в Австрии, проект указа о роспуске Рады

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Завершена расшифровка черных ящиков аварийного Superjet. Межгосударственный авиационный комитет в настоящий момент проводит анализ полученных из самописцев данных.

- Военные в Сирии задействовали ПВО под Дамаском после обнаружения вражеских ракет. Подозреваемыми в попытке обстрела считаются ВВС Израиля, по данным межарабского ресурса Al-Masdar.

- Опрос Fox показал увеличение отрыва Байдена от Трампа. После трех недель с начала предвыборной кампании вероятный кандидат от демократов опередил действующего президента на 11% по результатам опроса общественного мнения о предстоящих президентских выборах 2020 года.

- Spiegel опубликовал видео, где вице-канцлеру Австрии предлагают русские деньги. Записи разговора лидера ультраправой Австрийской партии свободы FPO Хайнц-Кристиан Штрахе с якобы россиянкой Аленой Макаровой были сделаны тайно на вилле на Ибице. Прокуратура Австрии проверит запись разговора вице-канцлера с россиянкой.

- Украинское издание опубликовало проект указа о досрочном прекращении полномочий Рады. Согласно предварительному тексту документа, внеочередные выборы в парламент страны назначено на 14 июля. По данным украинских СМИ, подписание документа запланировано на 20 мая.

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