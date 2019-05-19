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Турция будет вместе с РФ производить С-500

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Турецкая сторона будет совместно с РФ производить системы ПВО С-500, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По сообщению газеты "Дейли сабах", такое заявление он сделал, выступая перед турецкой молодежью в Стамбуле.

Также президент вновь выразил уверенность, что Анкара получит как российские системы С-400, так и американские самолёты F-35. "Рано или поздно мы получим F-35. Варианта, при котором мы их не получим, нет", - сказал Эрдоган.

Американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена поставлять Турции F-35, если Анкара одновременно с этим получит от России С-400.

Турция Россия

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