Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 мая

Третье место Лазарева на "Евровидении" и досрочные выборы в Австрии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Российский певец Сергей Лазарев занял 3-е место на конкурсе "Евровидение-2019". Победителем стал исполнитель из Нидерландов Дункан Лоуренс, второе место занял представитель Италии Алессандро Махмуд.

- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал совместное с Россией производство систем ПВО С-500. Кроме того, уверен он, Анкара получит как российские системы С-400, так и американские самолеты F-35.

- Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении провести в стране досрочные выборы. Поводом для этого стал скандал вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера и лидера партии Хайнца-Кристиана Штрахе. Курц отметил, что после выборов правящую коалицию и правительство нужно будет сформировать заново.

- Самолет Sukhoi Superjet 100 рейсом из Ульяновска в Москву прервал взлет. При выруливании сработал датчик неполадки гидросистемы. Пассажиры улетят утром резервным бортом.