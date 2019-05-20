Украина вновь приостановила транзит российской нефти в ЕС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - АО "Укртранснафта" приостановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" после того, как получила уведомление от Венгрии о технических проблемах при приеме сырья, сообщает в понедельник пресс-служба украинской компании.

В соответствии с согласованным операторами "Дружбы" графиком в полночь 20 мая "Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти европейским потребителям. С начала суток в направлении ЕС было прокачано 4 тысячи тонн нефти. Однако транзит пришлось приостановить в связи с необходимостью выполнения дополнительных технологических операций по замещению загрязненной нефти.

"Укртранснафта" восстановит перекачку сырья по нефтепроводу "Дружба" после подтверждения готовности венгерской стороны принимать нефть", - отметили в компании.

"Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти по "Дружбе" 25 апреля - после того, как белорусский концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.