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"Укртранснафта" возобновила транзит нефти в Европу

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - АО "Укртранснафта" (УТН) возобновило транзит нефти в Европейский союз по магистральному нефтепроводу "Дружба", сообщила в субботу пресс-служба УТН.

Как отметили в пресс-службе, это стало возможным, в частности, после того, как специалисты венгерской компании MOL провели дополнительные исследования нефти, которая находится в трубопроводе, и подтвердили готовность ее принимать.

По данным украинского оператора нефтетранспортной системы, транзит нефти был возобновлен в 14:35.

Как сообщалось, на фоне нефтяного форс-мажора в Белоруссии "Укртранснафта" 25 апреля вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба"). Перед этим, 19 апреля, концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.

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23 апреля Белоруссия вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной (загрязненной органическими хлоридами нефти) российской нефти.

"Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановило транзит грязной российской нефти в Европу после уведомления оператора польского участка "Дружбы" PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями.

Общий объем некондиционной российской нефти с высоким содержанием хлорорганики, который скопился в трубопроводах России, Белоруссии, Украины и Польши, был оценен в 5 млн тонн.

30 апреля Белоруссия полностью остановила прокачку нефти для вытеснения загрязненной нефти с российского и белорусского участков "Дружбы".

Кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" начала поступать на территорию Белоруссии днем 2 мая. УТН заявила о готовности возобновить транзит нефти в Евросоюз.

Украина Укртранснафта Дружба Белоруссия ЕС

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