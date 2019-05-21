"Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти в страны ЕС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - АО "Укртранснафта" возобновила прием российской нефти на линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Мозырь" (Белоруссия) для транспортировки европейским потребителям.

"Готовность принимать нефть подтвердили на приемо-сдаточном участке "Фенешлитке" (Венгрия). Соответственно по состоянию на 10:38 "Укртранснафта" возобновила транзит сырья венгерским потребителям", - говорится в сообщении компании.

"Укртранснафта" в соответствии с согласованным операторами "Дружбы" графиком в полночь 20 мая возобновила транзит российской нефти европейским потребителям, прокачав с начала суток четыре тысячи тонн нефти в направлении ЕС, но приостановила прокачку, чтобы провести дополнительные технологические операции по замещению нефти после сообщения сообщение от венгерской нефтегазовой компании MOL.

"Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти по "Дружбе" 25 апреля - после того, как белорусский концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.

Кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" начала поступать в Белоруссию днем 2 мая.