Первым среди зарубежных лидеров Зеленский примет президента Грузии

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили в понедельник днем приехала к зданию администрации президента Украины на улице Банковой в центре Киева.

Как передает корреспондент "Интерфакса", грузинский президент является первым главой иностранной делегации, который прибыл в администрацию после торжественного приема в Мариинском дворце и прибытия Зеленского в администрацию президента.

Согласно обнародованной накануне командой Зеленского программе мероприятий по случаю его вступления на пост президента Украины, с 14:30 до 17:00 понедельника у главы украинского государства запланирован ряд двусторонних встреч с прибывшими в Киев главами иностранных делегаций.

В понедельник утром Зеленский вступил в должность президента Украины.