Зеленский задекларировал дом в Италии и гостиницу в Грузии

Владимир Зеленский Фото: Reuters

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Владимир Зеленский в 2018 году обзавелся домом в Италии, ему также принадлежит недостроенная гостиница в Грузии, следует из декларации о доходах президента Украины, опубликованной на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Зеленский внес в декларацию за 2018 год жилой дом площадью 413 кв.м в Италии, зарегистрированный на собственника - иностранное юридическое лицо Сан Томассо С.Р.Л.. Остальные сведения о недвижимости нового президента остались такие же, как и в декларации за 2017 год.

В частности, Зеленский задекларировал дом площадью 353,5 кв. м и земельный участок в Киевской области, квартиру в Киеве площадью больше 130 кв. м. и два парковочных места. Его супруге Елене Зеленской принадлежит две квартиры - в Киеве (284 кв. м) и в Крыму, в Ливадии (130 кв. м)

Кроме того, Зеленский с супругой совместно задекларировали еще одну квартиру в Киеве площадью 270 кв. м.

Супруги также владеют несколькими объектами незавершенного строительства в Грузии - десятью гостиничными номерами (общей площадью 360 кв.м). Президенту принадлежит легковой автомобиль Land Rover 2016 года выпуска, а его жене - Mercedes-Benz 2014 года выпуска.

В собственности президент также 1700 государственных облигаций Украины, а у его жены - 1100.

Зеленскому принадлежит 100% корпоративных прав ООО "Киноквартал", 99,99% корпоративных прав ООО "Студия Квартал-95" (еще 0,01% - Е.Зеленской), 25% ООО "Зелари ФИШ", 16,7% ООО "Продюсерский центр "Лига смеха", 22,5% ООО "Анимационная студия 95", 12,5% ООО "Квартал ТВ", 18% ООО "Студия Квартал 95",15% ООО "Фиш-Хаус" (ресторанный бизнес). 12,5% ООО "Инвест-Анима", Он также владеет 13% ООО "Гауди Студио",18,75% ООО "Квартал-Концерт",

Зеленский является конечным бенефициарным собственником ООО "Киноквартал" (Украина), ООО "Студия квартал-95",(Украина), Ельдоранте Лимитед (Aldorante Limited, Кипр), Вилхар Холдингс Лимитед (Vilhar Holdings Limited, Кипр),Фильм Херитейдж инк. (Film Heritage inc, Белиз), Сан Томмасо С.Р.Л. (San Tommaso S.R.L.,Италия).