Иран в четыре раза увеличил производство низкообогащенного урана

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Иран в четыре раза увеличил производство низкообогащенного урана, сообщает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на иранские СМИ.

Тегеран уже проинформировал МАГАТЭ о своем решении, однако в агентстве пока не прокомментировали эту информацию.

Со своей стороны Associated Press отмечает, что "увеличение производства в четыре раза может означать, что Иран, вероятно, выйдет за рамки ограничений запасов урана, установленных ядерным соглашением".

По словам представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди, это решение не означает, что Тегеран увеличит число используемых центрифуг, которое ограничено соглашением по иранскому атому.

Однако, по его словам, в течение нескольких недель Иран достигнет максимально допустимого, согласно условиям соглашения, объема запасов низкообогащенного урана - 300 кг.

Иран в соответствии с указанием Высшего совета национальной безопасности официально прекратил выполнять некоторые обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), подписанному в 2015 году.

СВПД, достигнутый в июле 2015 года между Ираном, США, Великобританией, Францией, Россией, Китаем и ФРГ, ограничивает Иран в обогащении урана до 3,67%. Это делает возможным использовать уран для атомных электростанций, но этого недостаточно для создания ядерного оружия.

Однако президент США Дональд Трамп раскритиковал сделку и объявил о выходе страны из договора. 5 ноября 2018 года вновь вступили в силу американские санкции против Ирана, существовавшие до подписания СВПД.

В середине мая Иран официально отказался от выполнения части обязательств по условиям договора.