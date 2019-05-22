Ряд конгрессменов обеспокоен результатами слушаний по Ирану

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Конгрессмены от Демократической партии США не удовлетворены разъяснениями политики администрации в отношении Ирана, с которыми выступил на слушаниях в Конгрессе исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

Часть законодателей считает, что администрация президента Дональда Трампа проводит в отношении Тегерана слишком агрессивную политику, пренебрегая дипломатическими усилиями.

"Я крайне обеспокоен, что намеренно или непреднамеренно мы можем вызвать возникновение ситуации, которая приведет к войне", - заявил журналистам сенатор-демократ Берни Сандерс, выдвинувший свою кандидатуру на пост президента на выборах 2020 года.

Он отметил, что войны в Ираке и Вьетнаме были начаты на основании лжи предыдущих американских администраций, и подчеркнул: "Думаю, что война с Ираном станет абсолютной катастрофой, которая будет намного хуже, чем война в Ираке".

Вместе с тем Шанахан заявил журналистам, что США стремятся избежать войны с Ираном, а основной задачей нынешней политики в отношении Тегерана является сдерживание.

"Это касается сдерживания, а не войны. Мы не собираемся вступать в войну", - сказал он журналистам после слушаний.

По его словам, направление в регион ударной авианосной группировки преследовало именно цели "сдерживания атак Ирана против американских сил".

"На данный момент наша главная задача - предотвратить просчеты Ирана. Мы не хотим эскалации ситуации", - сказал Шанахан.

Отправка американских кораблей и бомбардировщиков в ближневосточный регион позволила приостановить угрозу американским интересам со стороны Ирана, сказал он.

"В итоге не произошло никаких атак против американцев. Я бы рассматривал это как приостановку (иранской угрозы - ИФ). Это не значит, что угрозы, которые мы выявили ранее, исчезли. Я думаю, что наш взвешенный ответ дал иранцам время, чтобы внести корректировки в свои планы", - заявил Шанахан.

Ранее в мае Вашингтоне заявили, что видят в регионе новые угрозы со стороны Ирана в отношении американцев и американских интересов. Также в мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.