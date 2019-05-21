Посол Венесуэлы в РФ опроверг планы создания российской военной базы

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фария Тортоса опроверг информацию о планах создания в стране российской военной базы.

"Мы слышим это от других СМИ, я не знаю, откуда они берут такую информацию", - сказал Фария Тортоса на брифинге во вторник.

Он отметил, что у Венесуэлы с РФ налажено сотрудничество во многих отраслях, в том числе, военной.

"То, что мы видим, говорят, что самолеты туда летают, это часть этого сотрудничества, которое было одобрено уже несколько лет назад. Оно будет продолжаться, нигде никто не говорил, по крайней мере, в нашем правительстве и российском правительстве, о размещении военной базы в Венесуэле", - сказал посол.

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