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Зеленский предложил отменить мажоритарную систему и снизить проходной барьер на выборах в Раду

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский на консультациях с главами парламентских фракций и групп предложил отменить мажоритарную составляющую и снизить проходной барьер до 3% на выборах депутатов, сообщил сопредседатель депутатской группы "Возрождение" Виталий Хомутынник.

"Президент предложил изменить закон о выборах народных депутатов и внести несколько правок, внести короткий законопроект с несколькими правками. Первая правка - отменить мажоритарную систему. Вторая правка - снизить проходной барьер до 3%", - сообщил он журналистам у здания администрации президента во вторник, отвечая на вопрос "Интерфакса" относительно изменений избирательного законодательства, которые предлагает глава государства.

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По словам Хомутынника, по инициативе фракций обсуждали также уточнения норм об императивном мандате.

Консультации Зеленского с руководством Рады и фракций, на которых рассматривался вопрос досрочного прекращения полномочий парламента, длились более двух часов, сообщила пресс-служба президента.

На встрече с Зеленским присутствовали председатель Верховной рады Андрей Парубий, его заместители Ирина Геращенко и Оксана Сыроид, лидеры фракций: "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, "Народный фронт" - Максим Бурбак, "Оппозиционный блок" - Вадим Новинский, "Объединение "Самопомощь" - Олег Березюк, Радикальной партии - Олег Ляшко, "ВО "Батькивщина" - Юлия Тимошенко, руководитель депутатской группы "Воля народа" Ярослав Москаленко и сопредседатель депутатской группы "Возрождение" Виталий Хомутынник.

Украина Владимир Зеленский Верховная рада

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