Зеленский предложил отменить мажоритарную систему и снизить проходной барьер на выборах в Раду

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский на консультациях с главами парламентских фракций и групп предложил отменить мажоритарную составляющую и снизить проходной барьер до 3% на выборах депутатов, сообщил сопредседатель депутатской группы "Возрождение" Виталий Хомутынник.

"Президент предложил изменить закон о выборах народных депутатов и внести несколько правок, внести короткий законопроект с несколькими правками. Первая правка - отменить мажоритарную систему. Вторая правка - снизить проходной барьер до 3%", - сообщил он журналистам у здания администрации президента во вторник, отвечая на вопрос "Интерфакса" относительно изменений избирательного законодательства, которые предлагает глава государства.

По словам Хомутынника, по инициативе фракций обсуждали также уточнения норм об императивном мандате.

Консультации Зеленского с руководством Рады и фракций, на которых рассматривался вопрос досрочного прекращения полномочий парламента, длились более двух часов, сообщила пресс-служба президента.

На встрече с Зеленским присутствовали председатель Верховной рады Андрей Парубий, его заместители Ирина Геращенко и Оксана Сыроид, лидеры фракций: "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, "Народный фронт" - Максим Бурбак, "Оппозиционный блок" - Вадим Новинский, "Объединение "Самопомощь" - Олег Березюк, Радикальной партии - Олег Ляшко, "ВО "Батькивщина" - Юлия Тимошенко, руководитель депутатской группы "Воля народа" Ярослав Москаленко и сопредседатель депутатской группы "Возрождение" Виталий Хомутынник.