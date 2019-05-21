Возможной датой досрочных выборов в Верховную раду назвали 21 или 28 июля

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко после консультаций президента Владимира Зеленского с руководством парламента и лидерами фракций заявила, что возможной датой внеочередных выборов в Верховную раду будет 21 или 28 июля.

"Насколько мы понимаем, новый президент планирует выпустить такой указ (о выборах - ИФ) не сегодня, а в ближайшие дни для того, чтобы соблюсти этот срок, чтобы выборы прошли в воскресенье за 60 дней. Это будет или 21 июля, или 28 июля", - сказала она журналистам после консультаций.

Позднее в команде Зеленского заявили, что рассматривают 21 июля как наиболее допустимую дату выборов.

Накануне вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду. Он дал парламенту два месяца до роспуска, попросив его за это время принять ряд неотложных законов.