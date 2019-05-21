Юридический советник Зеленского назначен главой его администрации

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Владимир Зеленский своим указом назначил своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана главой администрации президента Украины. Соответствующий указ размещен на президентском сайте сегодня вечером.

Это одно из первых кадровых назначений Зеленского на посту главы государства. Ранее сегодня был также обнародован указ о назначении Руслана Хомчака начальником Генерального штаба - главнокомандующим Вооруженными силами Украины вместо уволенного с этой должности Виктора Муженко.