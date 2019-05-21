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Зеленский сменил начальника Генштаба Украины

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба - главнокомандующим Вооруженными силами Украины вместо уволенного с этой должности Виктора Муженко.

Соответствующие указы президента Украины от 21 мая 2019 года обнародованы сайте главы государства.

Муженко возглавлял Генштаб Украины с 2014 года.

Генерал-лейтненат Хомчак с 2016 года был первым заместителем командующего Сухопутными войсками Украины. Окончил Московское высшее военное командное училище. Проходил службу в ГДР, а затем в Белорусском Краснознамённом военном округе.

Во время вооруженного конфликта на востоке Украины одно время занимал должность командующего сектора "Б" сил Антитеррористической операции.

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