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Что произошло за день: вторник, 21 мая

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года. Одной из главных причин роспуска парламента глава государства назвал низкий уровень доверия граждан - всего около 4%. Кроме того, Зеленский произвел сегодня первые кадровые назначения - на должности главы Генштаба и главы своей администрации.

- Два российских предприятия и военный учебный центр попали под санкции США за нарушение режима нераспространения. Под ограничительные меры попал, в частности, Московский машиностроительный завод "Авангард" - производитель ракет для комплексов С-300 и С-400.

- В московском метро произошел серьезный сбой. Около 18:45 в тоннеле между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская" на Солнцевской линии застряли три поезда с пассажирами. Из-за ЧП были закрыты на вход три станции Большой кольцевой линии. Первые сообщения о начале эвакуации людей начали поступать только в районе 20:40 - спустя почти два часа после аварии.

- Госдума во вторник приняла в окончательном, третьем чтении закон о праве родных больного посещать его в реанимации или в отделении интенсивной терапии.

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