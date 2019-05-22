Prada откажется от использования натурального меха

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Итальянский дом моды Prada SpA намерен отказаться от использования натурального меха в своих коллекциях, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на владелицу модного бренда Миуччу Праду.

По словам Прады, креативного директора и контролирующего акционера Prada, компания перестанет использовать мех начиная с показа следующей коллекции в сентябре.

"Сосредотачивая внимание на инновационных материалах, компания сможет исследовать новые границы креативного дизайна, одновременно удовлетворяя спрос на этичную продукцию", - сказала она.

Целый ряд крупных дизайнеров и модных домов в последние годы один за другим объявляли об отказе от использования натурального меха. В их числе такие имена, как Gucci, Versace, Michael Kors, Giorgio Armani, Hugo Boss, Ralph Lauren и Burberry.

Prada - один из немногих последних модных домов, еще сопротивлявшихся этой тенденции. Компания обещала избегать активной рекламы и продвижения продукции из меха и кожи экзотических животных, но не отказывалась от их использования.