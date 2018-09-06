Burberry перестанет уничтожать непроданную продукцию

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Британский бренд товаров класса люкс Burberry объявил, что больше не будет уничтожать непроданную продукцию. Как отмечает "Би-би-си", решение вступает в силу немедленно.

Кроме того, Burberry откажется от использования натурального меха и планирует изъять из продажи уже имеющиеся товары с мехом.

В июле были обнародованы отчеты, из которых следует, что Burberry за год уничтожил вещей и парфюмерии на 28,6 млн фунтов (более 32 млн евро). Таким образом Burberry - и многие другие компании - защищают свой бренд, что бы нераспорданные вещи не были украдены или перепроданы по более низким ценам.

Эти сообщения вызвали гнев экологов, и бренду пришлось доказывать, что Burberry ответственно подходит к вопросу утилизации отходов. Так в британской компании заявили, что уже ввели практику повторного использования, ремонта или переработки непроданных товаров. Кроме того, ритейлер заключил соглашение с компанией Elvis & Kresse, благодаря которому в ближайшие пять лет 120 тонн обрезков кожи будут переработаны и использованы на производстве новый товаров, а не просто выброшены.

Burberry также учредил исследовательскую группу, которая займется разработкой новых экологичных материалов.