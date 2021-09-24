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Французский владелец модных брендов откажется от меха животных

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Французский холдинг Kering SA, владеющий модными брендами Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Brioni и Yves Saint Laurent, объявил, что откажется от использования меха животных в производстве к осени 2022 года.

"Что касается защиты животных, наша компания всегда демонстрировала готовность улучшать методы работы в собственной цепочке поставок и в секторе предметов роскоши в целом", - отметил через пресс-службу гендиректор Kering Франсуа-Анри Пино.

Компания в 2019 году опубликовала стандарт защиты животных, который затрагивает мех и другие материалы, получаемые от животных. Этот стандарт наряду с отказом от использования меха будет продолжать применяться во всех брендах, принадлежащих Kering, говорится в пресс-релизе.

Котировки акций Kering снижаются на 2,5% на торгах в Париже. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 7,2%.

Kering Франция Gucci Balenciaga Brioni Yves Saint Laurent Франсуа-Анри Пино

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