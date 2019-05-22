ООН призвала Великобританию отказаться от архипелага с военной базой США
Мировое сообщество дало Великобритании полгода, чтобы передать архипелаг Чагос Маврикию
Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Генассамблея ООН большинством голосов одобрила резолюцию, призывающую Великобританию передать контроль над стратегически важным архипелагом Чагос Маврикию, сообщило агентство Associated Press.
"За" документ проголосовали 116 стран, "против" - шесть, среди них - Великобритания и США. Еще 56 стран, в том числе Франция и Германия, воздержались. Принятая в среду резолюция, представленная африканскими странами, носит рекомендательный характер. Она призывает Лондон в течение шести месяцев "вывести свою колониальную администрацию" с островов.
Архипелаг Чагос расположен в Индийском океане, к северо-востоку от Маврикия.
В течение нескольких десятилетий его принадлежность оспаривалась. Спор между странами связан с решением Лондона отделить Чагос от Маврикия в 1965 году и создать там, на самом большом из островов - Диего-Гарсии, совместно с США военную базу. При этом, британские власти выселили коренное местное население - чагосцев. Наличие на Диего-Гарсии крупной американской базы делает Чагос важным со стратегической точки зрения архипелагом.
Несколько месяцев назад Международный суд ООН вынес решение, согласно которому Великобритания незаконно разделила острова и, соответственно, теперь должна передать контроль над Чагосом Маврикию. Однако британская сторона выразила несогласие с этим решением, и Маврикий обратился за поддержкой к ГА ООН.