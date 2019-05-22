ООН призвала Великобританию отказаться от архипелага с военной базой США

Мировое сообщество дало Великобритании полгода, чтобы передать архипелаг Чагос Маврикию

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Генассамблея ООН большинством голосов одобрила резолюцию, призывающую Великобританию передать контроль над стратегически важным архипелагом Чагос Маврикию, сообщило агентство Associated Press.

"За" документ проголосовали 116 стран, "против" - шесть, среди них - Великобритания и США. Еще 56 стран, в том числе Франция и Германия, воздержались. Принятая в среду резолюция, представленная африканскими странами, носит рекомендательный характер. Она призывает Лондон в течение шести месяцев "вывести свою колониальную администрацию" с островов.

Архипелаг Чагос расположен в Индийском океане, к северо-востоку от Маврикия.