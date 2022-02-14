Маврикий оспорил право собственности Великобритании на острова Чагос

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Власти Маврикия официально оспорили право собственности Великобритании на архипелаг Чагос после того, как посол Маврикия в ООН Джагдиш Кунджул поднял флаг своей страны над атоллом Перос-Баньос, сообщает в понедельник The Guardian.

"Мы совершаем символический акт поднятия флага, как в свое время много раз это делали британцы, основывая колонии. Мы возвращаем себе то, что всегда было нашим", - заявил Кунджул. В понедельник в 10:30 по местному времени маврикийские чиновники спели свой национальный гимн, а на флагштоке был поднят национальный флаг.

Также прозвучало записанное заранее обращение премьер-министра Маврикия Правинда Джагнота, которое могли слышать чиновники, журналисты и жители островов.

"Я рад, что наши чагосские братья и сестры смогли вернуться на родину без какого-либо иностранного сопровождения", - заявил он. Он также пообещал мудро управлять территорией, следить за безопасностью на море, оберегать морскую среду и права человека, а также способствовать возвращению на острова людей с чагосским происхождением.

Джагнот сообщил The Guardian, что международное сообщество решило, что эта территория принадлежит Маврикию, и действия республики являются законными. На вопрос о том, что будет, если власти Великобритании уберут флаг, он заявил, что "это будет равносильно провокации с их стороны", и назвал это "несоблюдением решений международного права".

В 2019 году Генассамблея ООН большинством голосов одобрила резолюцию, призывающую Великобританию передать контроль над стратегически важным архипелагом Чагос Маврикию. Резолюция, представленная африканскими странами, носила рекомендательный характер и призывала Лондон в течение шести месяцев "вывести свою колониальную администрацию" с островов. В МИД Великобритании тогда заявляли, что не признают притязания Маврикия на этот архипелаг и отдавать эту территорию не собираются.

Еще до одобрения резолюции Международный суд ООН вынес решение, согласно которому Великобритания незаконно разделила острова и должна передать контроль над Чагосом Маврикию. Однако британская сторона выразила несогласие и с этим решением.

В течение нескольких десятилетий принадлежность архипелага оспаривалась. Спор между странами связан с решением Лондона отделить Чагос от Маврикия в 1965 году и создать там, на самом большом из островов - Диего-Гарсии - совместно с США военную базу. При этом, британские власти выселили коренное местное население - чагосцев. Наличие на Диего-Гарсии крупной американской базы делает Чагос важным со стратегической точки зрения архипелагом.