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Госдеп не смог рассказать о контактах с Россией по химоружию в Сирии

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус затруднилась ответить на вопрос, обсуждал ли кто-нибудь с правительством России американские обвинения режима Башара Асада в применении химоружия в Идлибе.

"Не знаю, говорил ли кто-нибудь (с правительством России) с момента нападения. (...) Я знаю, что госсекретарь и Лавров (глава МИД РФ - ИФ) говорили об этом (Сирии) в Сочи. Я не знаю, говорил ли кто-нибудь (с правительством России) об этом в течение 24 последних часов, но мы определенно следим за ситуацией", - сообщила Ортагус во время брифинга в госдепе.

Она упомянула, что США будет привлекать к ответственности всех причастных к "убийству мужчин, женщин и детей в результате применения химического оружия".

Ранее США заявили о своих подозрениях, что сирийские военные в ходе операции на северо-западе Сирии, применили химическое оружие. США еще не завершили сбор данных об этом инциденте.

Сирия США Росия

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