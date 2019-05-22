США заподозрили Дамаск в применении химоружия на северо-западе Сирии

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Власти США собирают информацию об операции сирийских военных на северо-западе Сирии, в ходе которой могло быть применено химическое оружие, сообщает Госдеп.

"К сожалению, мы продолжаем наблюдать признаки того, что режим (президента Башара - ИФ) Асада, возможно, вновь применяет химоружие. В частности, речь идёт о предполагаемом применении хлора на северо-западе Сирии 19 мая", - говорится в заявлении госдепартамента.

В нем отмечается, что США ещё не завершили сбор данных об этом инциденте. "Но мы вновь предупреждаем, что если режим Асада будет применять химическое оружие, то США и их союзники отреагируют быстро и необходимым образом", - предупреждают в американском внешнеполитическом ведомстве.

Как отмечается в сообщении, предполагаемое нападение 19 мая на северо-западе Сирии является частью "насильственной кампании режима Асада", которая нарушает режим прекращения огня в районе Идлиба.

"Нападения режима на общины северо-запада Сирии должны прекратиться. Соединенные Штаты повторяют свое предупреждение, впервые выпущенное президентом (Дональдом - ИФ) Трампом в сентябре 2018 года, о том, что атака на зону деэскалации в Идлибе будет безрассудной эскалацией, которая грозит дестабилизировать ситуацию в регионе", - следует из заявления Госдепа.

Россия проводит военную операцию в Сирии с осени 2015 года. Российская авиация поддерживает наземные операции сирийской армии.

В сентябре 2018 года в Сочи РФ и Турция договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону шириной в 15 км. Анкара обязалась очистить эту зону от тяжелого вооружения и боевиков террористической группировки "Ан-Нусра" (запрещена в РФ, - "ИФ"). Однако с момента достижения договоренностей террористы взяли под контроль почти всю зону.