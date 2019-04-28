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В США умер соавтор программы по утилизации ядерного оружия в странах бывшего СССР

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Бывший сенатор-республиканец от штата Индиана Ричард Лугар скончался в воскресенье на 88-м году жизни, сообщает Associated Press со ссылкой на Lugar Center.

По его данным, смерть наступила в воскресенье утром (по местному времени) от осложнений, связанных с хронической полинейропатией - редким неврологическим заболеванием.

Лугар был экспертом в области нераспространения ядерных вооружений. Он вместе с Сэмом Нанном был соавтором программы по утилизации ядерного и химического оружия, а также средств доставки, снятых с вооружения в странах бывшего СССР.

Ричард Лугар

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