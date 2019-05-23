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Самолеты Boeing 737 MAX смогут возобновить полеты в США лишь через несколько месяцев

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Получение компанией Boeing Co лицензий на возобновление полетов самолетов семейства 737 MAX может занять несколько месяцев, заявил глава Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Дэниэл Элуэлл.

В настоящее время FAA все еще ждет, пока Boeing официально представит обновление ПО, которое поможет избежать проблем, приведших к катастрофам в Индонезии в прошлом году и в Эфиопии в текущем, заявил Элуэлл накануне встречи представителей 30 международных авиарегуляторов в Техасе. В общей сложности в этих двух катастрофах погибли 346 человек.

По его словам, управление пока не решило, нужно ли будет пилотам в обязательном порядке пройти переподготовку на симуляторах полетов после выхода обновления. Если это будет признано необходимым, возобновление полетов может значительно затянуться.

"Даже если нам потребуется год на то, чтобы с уверенностью снять запрет, пусть будет так", - приводит слова главы FFA Financial Times. Полеты 737 MAX во всем мире были приостановлены в марте этого года.

По сообщениям представителей Boeing, компания уже разработала и испытала необходимые изменения в системе МCAS, предотвращающей слишком острый угол атаки (подъема носа самолета) в полете. Проблемы именно с этой системой, как считается, стали причинами катастроф в Индонезии и Эфиопии.

По словам председателя совета директоров Boeing Денниса Мюленберга, корпорация уже провела 96 испытательных полетов, где тестировалась система, которые показали, что она "работает так, как и было спроектировано".

Boeing 737 MAX США

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