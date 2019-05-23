Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию.

По ее словам, дядя звонил ей дважды. Первый раз - после того, как на Викторию и ее мужа напали в ходе конфликта в ТСЖ (ей разбили губу, мужу (Арсению) сломали палец). Скрипаль спрашивал родственницу о ее здоровье и пенял на то, что она привлекает к себе слишком много внимания СМИ.

Второй раз Скрипаль звонил племяннице 9 мая - поздравить с Днем победы. Сообщение, записанное на автоответчик, женщина передала "МК".

"Привет, Викуль. (Это) дядя Сережа. Пытался пробиться - чего-то абонент не отвечает, абонент не отвечает. Ну ладно, с праздником. Всего самого доброго! Хотел узнать, как там у вас дела, как палец у Сеньки. Ну ладно. У меня все нормально - у нас, у Юлечки тоже. Все нормально, мамулю с праздником тоже, с Днем победы. Ну давай, все".

На прошлой неделе Виктория Скрипаль заявила, что, по ее сведениям, Сергей и Юлия Скрипаль живы и здоровы, но не поддерживают контакты с родственниками в России.

Отравление в Солсбери

4 марта 2018 года бывшего полковника ГРУ и его дочь нашли в бессознательном состоянии на скамейке рядом с торговым центром в английском городе Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества "новичок", эти выводы подтвердила Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Лондон возложил ответственность за покушение на Скрипалей на Россию. В Москве эти обвинения отвергают.

В 2006 году Скрипаля признали виновным в госизмене и шпионаже в пользу Британии. В 2010 году он получил президентское помилование и был использован для обмена разведчиками между Россией и США. Великобритания предоставила Скрипалю убежище и гражданство.