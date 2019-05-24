Племянница Скрипаля рассказала журналистам, что тот недоволен ее общением со СМИ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный вместе с дочерью в британском Солсбери, говорил по телефону со своей племянницей Викторией и выражал недовольство ее общением с журналистами, рассказала Виктория Скрипаль на пресс-конференции в пятницу.

"Они обижены, что я связалась со СМИ, что я выношу это на широкую публику", - сказала она.

"В разговоре Сергей Викторович говорил, что телефон одноразовый, его дали только поговорить. Сергей Викторович несколько раз спрашивал, поняла ли я, кто звонит? Было видно, что ему немного тяжело разговаривать", - рассказала она.

Со слов Виктории Скрипаль, ее дядя в настоящий момент находится в Великобритании. "Нас охраняют, мы сейчас переезжаем с места на место", - процитировала Скрипаля его племянница.

Скрипаль также сказала, что передала всю информацию о разговоре с дядей в Следственный комитет.

"Конечно, передавала. У меня есть договоренность с СК, я тут же всю информацию довожу до них", - сказала она, пояснив, что связывается со следствием после каждого общения с родственниками. По словам Скрипаль, СК не осведомляет ее о ходе расследования уголовного дела.

Накануне о телефонном разговоре Скрипаля и его племянницы написал "Московский комсомолец". По его сведениям, экс-офицер ГРУ звонил родственнице дважды - после того, она с мужем пострадала в ходе бытового конфликта в Ярославле, а затем 9 мая - поздравить с Днем победы.

Отравление в Солсбери

В апреле 2018 года Скрипаля и его дочь Юлию в бессознательном состоянии обнаружили на скамейке в центре британского города Солсбери. Британские следователи пришли к выводу, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", ОЗХО подтвердила их заключение.

Лондон возложил ответственность за покушение на Скрипалей на Москву, последняя все обвинения отвергает.

Скрипаль и его дочь выжили, об их местонахождении сейчас доподлинно неизвестно.

В 2006 году в России Скрипаля отправили в тюрьму за госизмену. В 2010 году он получил президентское помилование и был использован при обмене разведчиками между Россией и США. Великобритания предоставила Скрипалю убежище и гражданство.