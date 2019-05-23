Бывшему помощнику госсекретаря США отказали в российской визе

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Россия отказала в визе бывшему помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд, она находится в российских санкционных списках, сообщили "Интерфаксу" в МИД России.

"Нуланд было отказано в российской визе, она находится в "черных" списках РФ в ответ на американские санкционные списки", - пояснили в российском дипломатическом ведомстве.

Ранее в четверг газета "Коммерсант" сообщила, что Нуланд запросила российскую визу для участия в закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS). Мероприятие проходило в Москве 20-21 мая.

Имя Нуланд числилось в списке участников форума, оказавшегося в распоряжении газеты.

Издание напоминает, что в отличие от американского "черного списка" российский реестр нигде в полном объеме не публиковался. О том, что им запрещен въезд в РФ, американские граждане нередко узнают уже после подачи документов на визу. Ранее в получении российской визы было отказано нескольким американским конгрессменам и бывшему послу США в РФ Майклу Макфолу.

Нуланд, которая курировала в госдепе постсоветское пространство, включая Россию и Украину, покинула пост сразу после инаугурации Дональда Трампа в 2017 году.