Москва расширит "черный список" представителей ЕС, которым запрещен въезд в РФ

Фото: Reuters

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Россия расширит ответный список представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд в страну, заявили в пятницу в МИД РФ.

"Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза", - говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

В представительство ЕС в России направлена соответствующая нота.

"В последнее время Европейский союз отметился принятием ряда решений, предусматривающих применение в отношении некоторых российских граждан ограничительных мер одностороннего характера. Основанием для таких решений стали бездоказательные, а порой абсурдные обвинения в адрес наших соотечественников", - говорится в комментарии российского МИД.

В нем отмечается, что РФ "неоднократно предостерегала сторону ЕС от использования противоречащего международному праву инструмента односторонних санкций".

"В связи с принятыми ЕС решениями открыто заявляли о том, что Россия оставляет за собой право на соразмерные ответные действия", - напомнили на Смоленской площади.