Тимошенко назвала недопустимым референдум по миру с Россией

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Лидер объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией недопустим.

"Украине нужен мир как предпосылка становления развития государства. И для этого нужны сильная армия, усиление санкций против страны-агрессора и ведение правильных международных переговоров, а не проведение референдума о мире с Россией", - сказала Тимошенко в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1 + 1" в четверг вечером.

Она также подчеркнула, что референдум является прекрасной идей, но не в случае достижения мира в данной войне. Тимошенко считает, что "на референдуме, те нюансы, которые можно извне не увидеть, нельзя обсудить и принять решение по всем деталям ситуации, что сегодня происходит на востоке. Референдум недопустим!".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вынесение на референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с РФ не имеет характера законодательной инициативы, а является способом выяснить мнение общества.

21 мая глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что в команде Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум. "Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку", - сказал он.