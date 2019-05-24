Поиск

Тимошенко назвала недопустимым референдум по миру с Россией

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Лидер объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией недопустим.

"Украине нужен мир как предпосылка становления развития государства. И для этого нужны сильная армия, усиление санкций против страны-агрессора и ведение правильных международных переговоров, а не проведение референдума о мире с Россией", - сказала Тимошенко в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1 + 1" в четверг вечером.

Она также подчеркнула, что референдум является прекрасной идей, но не в случае достижения мира в данной войне. Тимошенко считает, что "на референдуме, те нюансы, которые можно извне не увидеть, нельзя обсудить и принять решение по всем деталям ситуации, что сегодня происходит на востоке. Референдум недопустим!".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вынесение на референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с РФ не имеет характера законодательной инициативы, а является способом выяснить мнение общества.

21 мая глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что в команде Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум. "Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку", - сказал он.

Украина Россия Юлия Тимошенко

Новости по теме

Новости

В США предъявили 17 дополнительных обвинений Ассанжу

В США предъявили 17 дополнительных обвинений Ассанжу

Сенат США рассмотрит возможность заблокировать продажу F-35 Турции

Бывшему помощнику госсекретаря США отказали в российской визе

Что произошло за день: четверг, 23 мая

Россия направит своих военных специалистов в Республику Конго

Петиция об отставке Зеленского за сутки набрала нужное для рассмотрения число голосов

Петиция об отставке Зеленского за сутки набрала нужное для рассмотрения число голосов

Natura Cosmeticos купит Avon за $2 млрд

Natura Cosmeticos купит Avon за $2 млрд

Зеленский уточнил, что хочет провести не референдум, а "опрос" о мире с Россией

Трамп назвал Тиллерсона тупым за его комментарий о встрече с Путиным

Трамп назвал Тиллерсона тупым за его комментарий о встрече с Путиным
Отравление Сергея Скрипаля

Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');