Зеленский уточнил, что хочет провести не референдум, а "опрос" о мире с Россией

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский в четверг заявил, что вынесение на референдум вопроса о заключении мира с Россией не является законодательной инициативой.

"Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете? Это нормальный разговор с людьми", - сказал Зеленский во время встречи с общественными активистами в четверг в администрации президента.

Участники встречи, среди которых были волонтеры и бывшие военные, согласились, что целесообразно назвать это не референдумом, а опросом.

Зеленский подчеркнул, что стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями, как это делалось раньше.

21 мая глава администрации президента Андрей Богдан заявил, что в команде Зеленского рассматривают возможность проведения референдума об условиях мира с Россией по Донбассу.

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал проведение такого референдума недопустимым: "В стране есть опасения, что это - капитуляция, а никак не "мирное соглашение". Он посоветовал команде Зеленского "развеять эти слухи, которые были или неудачным экспромтом, или сознательным шагом, напрямую угрожающим целостности и суверенитету нашего государства".