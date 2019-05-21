Поиск

В команде Зеленского задумали провести референдум о мире с Россией по Донбассу

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В команде нового президента Украины Владимира Зеленского рассматривают возможность проведения референдума о мире с Россией по Донбассу, сообщил глава администрации президента Украины Андрей Богдан.

"Сам Владимир Зеленский декларировал в своих выступлениях, что мы рассматриваем вопросы оформления каких-то договоренностей и вынесения их на референдум. Все-таки должны не только политики говорить, а и народ. Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина" во вторник вечером.

Говоря о том, какие существуют в команде Зеленского "красные линии" на переговорах с РФ, Богдан отметил: "Есть очень хорошее правило, которое есть у дипломатов, - не фиксировать свои "красные линии", когда идешь на переговоры. Эта практика наработана опытом столетий, а не сиюминутным желанием получить рейтинг".

"Я, как выходец из Львова, очень патриотичен и много был на фронте, и для меня это не пустые слова. Но мы вынуждены искать компромисс", - подчеркнул глава АП.

Единственное, как отметил Богдан, "Владимир Зеленский сказал, что мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми".

Богдан ранее во вторник был назначен главой администрации президента Украины.

Украина Владимир Зеленский Донбасс

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 21 мая

Белоруссия полностью сняла запрет на экспорт нефтепродуктов

Юридический советник Зеленского назначен главой его администрации

Зеленский сменил начальника Генштаба Украины

Война санкций

США ввели санкции против производителя ракет для С-300 и С-400

США ввели санкции против производителя ракет для С-300 и С-400

Зеленский распустил Раду и назначил выборы в парламент на 21 июля

Зеленский распустил Раду и назначил выборы в парламент на 21 июля

Зеленский назвал причиной роспуска Рады низкий уровень доверия граждан

Зеленский назвал причиной роспуска Рады низкий уровень доверия граждан

Забравшийся на Эйфелеву башню мужчина оказался выходцем из России

Польша потребовала от РФ назвать сроки возобновления поставок чистой нефти

На Украине начали расследование о причастности Порошенко к госизмене

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');