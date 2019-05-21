В команде Зеленского задумали провести референдум о мире с Россией по Донбассу

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В команде нового президента Украины Владимира Зеленского рассматривают возможность проведения референдума о мире с Россией по Донбассу, сообщил глава администрации президента Украины Андрей Богдан.

"Сам Владимир Зеленский декларировал в своих выступлениях, что мы рассматриваем вопросы оформления каких-то договоренностей и вынесения их на референдум. Все-таки должны не только политики говорить, а и народ. Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина" во вторник вечером.

Говоря о том, какие существуют в команде Зеленского "красные линии" на переговорах с РФ, Богдан отметил: "Есть очень хорошее правило, которое есть у дипломатов, - не фиксировать свои "красные линии", когда идешь на переговоры. Эта практика наработана опытом столетий, а не сиюминутным желанием получить рейтинг".

"Я, как выходец из Львова, очень патриотичен и много был на фронте, и для меня это не пустые слова. Но мы вынуждены искать компромисс", - подчеркнул глава АП.

Единственное, как отметил Богдан, "Владимир Зеленский сказал, что мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми".

Богдан ранее во вторник был назначен главой администрации президента Украины.