Российские туристы не пострадали при взрыве в Лионе

На месте взрыва в Лионе Фото: Reuters

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Российские туристы не пострадали при взрыве в центре французского Лиона в пятницу вечером, сообщили "Интерфаксу" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"По предварительным данным, в результате взрыва в Лионе пострадали восемь прохожих, в том числе восьмилетняя девочка. Все они - местные жители, информации о пострадавших иностранных туристах, в том числе российских, нет", - сообщили в ассоциации.

Взрыв в Лионе произошел в 17:30 по местному времени на углу улицы Виктора Гюго, рядом с булочной. Сработало самодельное взрывное устройство - пакет со взрывчаткой, болтами и обрезками металла.

Как отметили в АТОР, если в Лионе сейчас и есть российские граждане, то их немного, и это в основном бизнес-контингент. "Лион - город скорее выставочный, чем туристический, к тому же еще не разгар сезона, он только начинается. В Лион из Москвы есть прямые рейсы "Аэрофлота", можно также добраться до этого города и стыковочными рейсами через Париж. Многие туристы используют перелет в Лион, чтобы добраться в Прованс и на Лазурный берег, перевозка туда через Лион обычно дешевле - однако такие туристы, как правило, не выбираются в город из аэропорта стыковки", - пояснили в ассоциации.