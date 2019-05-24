Антитеррористический отдел прокуратуры начал расследование взрыва в Лионе

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры приступило к расследованию взрыва в Лионе, сообщает BFM TV.

Место происшествия по-прежнему оцеплено, работают саперы.

Сообщается о 13 пострадавших.

Полиция в настоящее время ищет мужчину, который подложил посылку со взрывным устройством - он бросил ее в сторону пекарни на улице Виктора Гюго, проезжая мимо на велосипеде. Источник сообщил Figaro, что оно было начинено мелкими металлическими предметами, возможно - гвоздями.