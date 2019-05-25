Полиция обратилась к свидетелям взрыва в Лионе за помощью в поимке подозреваемого

В результате ЧП в центре французского города пострадали 13 человек

Полицейский патруль на улицах Лиона Фото: Reuters

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Полиция Франции опубликовала в субботу ориентировку на подозреваемого в организации взрыва в центре Лиона, происшедшего накануне.

По ее данным, это мужчина в возрасте примерно 30 лет. Он передвигался на горном велосипеде и попал на уличные камеры видеонаблюдения. Мужчина был одет в шорты светлого цвета и в водолазку с длинными рукавами темного цвета.

При взрыве пострадали 13 человек, причем 11 из них госпитализировали.

Накануне взрыв произошел в центре Лиона на улице Виктора Гюго в исторической части города около 17:30 по местному времени. Взрывное устройство было начинено мелкими металлическими предметами, возможно - гвоздями и болтами.

Российские туристы не пострадали при взрыве в Лионе, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в Ассоциации туроператоров России.