Полиция обратилась к свидетелям взрыва в Лионе за помощью в поимке подозреваемого
В результате ЧП в центре французского города пострадали 13 человек
Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Полиция Франции опубликовала в субботу ориентировку на подозреваемого в организации взрыва в центре Лиона, происшедшего накануне.
По ее данным, это мужчина в возрасте примерно 30 лет. Он передвигался на горном велосипеде и попал на уличные камеры видеонаблюдения. Мужчина был одет в шорты светлого цвета и в водолазку с длинными рукавами темного цвета.
[#Lyon] #AppelÀTémoins pour retrouver l"homme suspecté d"être l"auteur de l"attentat.— Police nationale (@PoliceNationale) 24 мая 2019 г.
Si vous avez des informations, appelez le 197. #AidezNous, votre témoignage peut être déterminant. pic.twitter.com/HcPc43nl9d
При взрыве пострадали 13 человек, причем 11 из них госпитализировали.
Накануне взрыв произошел в центре Лиона на улице Виктора Гюго в исторической части города около 17:30 по местному времени. Взрывное устройство было начинено мелкими металлическими предметами, возможно - гвоздями и болтами.
Российские туристы не пострадали при взрыве в Лионе, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в Ассоциации туроператоров России.