Министр здравоохранения Великобритании Хэнкок поборется за пост премьера

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Британии Мэттью Хэнкок в субботу заявил, что намерен претендовать на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании, передает в субботу BBC.

"Да, я собираюсь претендовать на пост премьер-министра", - заявил он в эфире передачи Today на радио BBC.

Ранее, пишет The Daily Telegraph, выступая перед сторонниками консерваторов на частном мероприятии, Хэнкок заявил, что готов "возглавить великую партию и великую страну".

BBC указывает, что после того, как премьер Британии Тереза Мэй накануне заявила о решении оставить эту должность 7 июня, о своих намерениях побороться за пост заявили или намекнули на эту возможность: глава МИД Джереми Хант, министр международного развития Рори Стюарт, бывший министр труда и пенсий Эстер Макви, а также считающийся фаворитом бывший глава МИД Борис Джонсон.

Также BBC отмечает, что, вероятно, более десятка влиятельных британских консерваторов будут в итоге претендовать на пост главы партии.

Члены парламента Консервативной партии, которые захотят побороться за эту должность, должны будут выдвинуть свою кандидатуру в ближайшие две недели - до 10 июня, а также заручиться поддержкой как минимум двух своих коллег в палате общин. В июле члены партии в ходе голосования выберут своего нового главу.