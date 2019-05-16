Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон поборется за пост премьера

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил о планах бороться за должность премьер-министра страны после того, как этот пост покинет Тереза Мэй, сообщает в четверг сайт британского издания Express.

"Конечно, я собираюсь это сделать", - сказал Джонсон, выступая на бизнес-конференции в Манчестере.

Ранее сообщалось, что Мэй собирается покинуть свой пост, не дожидаясь следующих парламентских выборов. Предполагается, что она пойдет на такой шаг после достижения договоренностей по Brexit.

Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД в июле прошлого года на фоне разногласий с премьером по поводу ее плана Brexit.