Тереза Мэй объявила об уходе в отставку с поста лидера консервативной партии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй Фото: Reuters

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что покинет пост главы партии консерваторов 7 июня.

Процесс выбора нового лидера партии пройдет в течение недели после этого. Она также подтвердила, что уйдет с поста главы правительства, когда будет избран новый глава консерваторов.

Мэй напомнила, что не смогла добиться поддержки соглашения по Brexit. "К сожалению, я оказалась неспособной это сделать. Я пыталась трижды", - отметила она.

Мэй эмоционально завершила выступление о намерении покинуть пост лидера Консервативной партии. В конце речи ее голос сорвался. Она подчеркнула, что стала всего лишь второй женщиной на этом посту после Маргарет Тэтчер, но, "конечно, не последней".

"Я очень благодарна тому, что у меня была возможность служить стране, которую я люблю", - сказала она.

После этого Мэй резко отвернулась от кафедры, за которой выступала, и вошла в двери Даунинг-Стрит 10.

U.K. Prime Minister Theresa May's voice breaks as she announced she is stepping down https://t.co/GdOZZUZGlo pic.twitter.com/zAIx5CWXyz — Bloomberg (@business) May 24, 2019

22 мая британские СМИ сообщали, что премьер может в ближайшие дни объявить о своей отставке. Однако глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что на момент визита в страну президента США Дональда Трампа 3 июня премьер-министром страны по-прежнему будет Мэй.

Ранее она обещала, что уйдет с поста главы британского правительства после ратификации соглашения по Brexit. Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года. За это время страна должна будет ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, в противном случае она покинет Евросоюз без каких-либо договоренностей с Брюсселем.