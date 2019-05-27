Поиск

Верховный суд Украины отклонил первый иск к Зеленскому из-за роспуска Рады

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд Украины отказался открыть производство по иску к президенту Владимиру Зеленскому о признании недействительным его указа о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.

Суд пришел к выводу, что проверка всех правовых актов Рады и президента на предмет соответствия Конституции относится к полномочиям Конституционного суда, говорится в определении Верховного суда.

В суде рассказали, что истец обосновал исковые требования тем, что досрочное прекращение полномочий Верховной рады нарушает его права как избирателя, который принимал участие в выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года и заинтересован в непрерывной и стабильной работе парламента. Он утверждал, что назначение внеочередных выборов на 21 июля тоже нарушает его избирательные права, а именно препятствует его планам на отдых летом и участию в выборах народных депутатов Украины, как и планировалось, осенью.

Верховный суд обратил внимание, что Кодекс административного судопроизводства Украины регламентирует порядок рассмотрения не всех публично-правовых споров, а только тех, которые возникают в результате осуществления субъектом властных полномочий именно управленческих функций и рассмотрение которых непосредственно не относится к подсудности других судов.

"В решении указано, что конституционный процесс досрочного прекращения полномочий ВРУ и участие в этом процессе президента Украины не является формой реализации его управленческих функций и не может подпадать под контроль суда административной юрисдикции", - говорится в сообщении.

Постановление может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда в течение 15 дней со дня его принятия.

Иск был подан физическим лицом 23 мая, когда указ Зеленского о досрочном прекращении полномочий Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля вступил в силу.

В тот же день в Верховном суде сообщили, что к ним поступило второе исковое заявление о признании противоправным и недействительным указа.

24 мая в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 62 народных депутатов о соответствии основному закону указа президента.

Украина Владимир Зеленский

Новости по теме

Новости

Новый посол РФ прибудет в Минск 2 июня

Новый посол РФ прибудет в Минск 2 июня

Источник в Еврокомиссии рассказал о грозящем Италии штрафе в 3,5 млрд евро

Источник в Еврокомиссии рассказал о грозящем Италии штрафе в 3,5 млрд евро

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид поборется за пост премьера

Парламент Австрии выразил недоверие правительству Курца

Парламент Австрии выразил недоверие правительству Курца

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Членов "шариатской полиции" в Германии оштрафовали за призывы к отказу от разврата

У российских туристов на въезде в Китай будут проверять переписку в WhatsApp

У российских туристов на въезде в Китай будут проверять переписку в WhatsApp

Советник Зеленского ответил Коломойскому на предложение объявить на Украине дефолт

Novartis получила разрешение на продажу самого дорогого в мире препарата

Novartis получила разрешение на продажу самого дорогого в мире препарата

В Одессе освободили заложников, взятых во время бунта в колонии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');