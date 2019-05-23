Верховный суд Украины зарегистрировал иск в связи с указом Зеленского о роспуске Рады

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд Украины сообщил о поступлении искового заявления о признании противоправным и недействительным указа президента Владимира Зеленского от 21 мая "О досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины и назначении внеочередных выборов".

"Заявление подано физическим лицом сегодня, 23 мая 2019 года. Дело зарегистрировано под номером 9901/275/19. В соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины, судья в течение пяти дней со дня подачи искового заявления выносит определение о следующих процессуальных действиях", - сообщила суд в фейсбуке.

В Верховном суде обещали информировать о дальнейших процессуальных действиях по делу.

Указ президента Зеленского о досрочном прекращении полномочий Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля в четверг был опубликован в правительственном издании "Урядовый курьер". Таким образом, этот указ вступил в силу.

Зеленский в своей инаугурационной речи в парламенте 20 мая заявил, что распускает Верховную раду восьмого созыва. 21 мая прошли обязательные перед роспуском Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в тот же день на сайте президента появился указ о досрочном прекращении полномочий Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.

Как заявил Зеленский, главным аргументом для роспуска Рады является низкое доверие граждан Украины к этому институту, а юридическое основание для роспуска - с 2016 года не существовало коалиции в парламенте.

Практически все фракции заявили о готовности участвовать в досрочных выборах в Раду, при этом фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Радикальная партия Олега Ляшко" считают неконституционным роспуск парламента. А фракции "Батькивщина", "Самопомич", "Оппозиционный блок" поддержали такое решение президента.

Фракция "Радикальной партии" Олега Ляшко инициировала сбор подписей парламентариев под обращением в Конституционный суд Украины относительно указа президента о роспуске парламента. О неконституционности указа также заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

22 мая по предложению Зеленского было созвано внеочередное заседание Рады с тем, чтобы внести изменения в закон о выборах и изменения в закон Украины "О публичных закупках". Однако парламентарии отказались включить в повестку дня сессии законопроекты.

Вечером Зеленский написал в фейсбуке: "Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь. Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную раду. Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы изберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле".