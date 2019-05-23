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На Украине вступил в силу указ о досрочном роспуске Верховной рады

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года опубликован в четверг в правительственном издании "Урядовый курьер".

Таким образом, указ вступил в силу.

Зеленский также поручил Кабинету министров обеспечить финансирование внеочередных парламентских выборов.

Очередные выборы в Верховную раду должны были пройти осенью 2019 года.

Зеленский в своей инаугурационной речи 20 мая заявил, что распускает Верховную раду восьмого созыва. Он призвал народных депутатов принять несколько законов, в том числе об отмене депутатской неприкосновенности, принять Избирательный кодекс и "сделать открытые списки". При этом Зеленский отметил, что дает депутатам для этого два месяца.

21 мая прошли обязательные перед роспуском Верховной рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.

Как заявил Зеленский, главным аргументом для роспуска Верховной рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту, а юридическое основание для роспуска заключается в том, что коалиции не существовало с 2016 года.

Практически все фракции заявили о готовности участвовать в досрочных выборах в Раду, при этом фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Радикальная партия Олега Ляшко" считают неконституционным роспуск парламента. А фракции "Батькивщина", "Самопомич", "Оппозиционный блок" поддержали такое решение президента.

Украина

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