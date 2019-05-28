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Дипломаты проверят сообщения о задержании россиянина в Косово

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Белграде выясняет обстоятельства задержания российского гражданина на территории Косово, сказала "Интерфаксу" во вторник пресс-атташе дипмиссии Маргарита Комиссарова.

Ранее в СМИ появились сообщения о задержании сотрудника Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (UNMIK), российского гражданина Михаила Краснощенкова.

Между тем президент Сербии Александр Вучич привел армию в полную боеготовность в связи с сообщениями о том, что косовская полиция проводит рейд в населенных сербами районах. Власти Косово объяснили операцию борьбой с организованной преступности, а сербы видят в этих действиях попытку изгнать местное население.

Косово - самопровозглашенное государство, независимость которого не признается Белградом.

Сербия Косово ООН

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